Самолет "Аэрофлота" в Варшаве на стоянке задел крылом хвост другого лайнера

ВАРШАВА, 18 сентября. /Корр. ТАСС Ирина Полина/. Самолет "Аэрофлота" во время движения по территории стоянки варшавского международного аэропорта имени Фредерика Шопена задел крылом хвостовую часть лайнера авиалиний SprintAir ("Спринт-эйр") и не смог вылететь в Москву. Об этом сообщил сегодня корр. ТАСС пресс-секретарь аэропорта Варшавы Пшемыслав Пшибыльский.

"Авиалайнер уже ехал на взлет, но путь движения был выбран неверно, в результате чего он зацепил крылом стоявший на стоянке малый самолет. Ничего серьезного не произошло", - сказал он.

"Машина, которая должна была лететь в Москву, не стартовала. Самолет вернулся на место стоянки, так как механики посчитали нужным его проверить. Пассажиры перешли в терминал. Перевозчик решил, что они полетят следующим рейсовым самолетом в 20:30 (21:30 мск), а участвовавший в инциденте лайнер вернется в Россию без пассажиров", - отметил Пшибыльский.

"В результате происшествия никто не пострадал. Аэропорт функционирует нормально", - указал представитель воздушных ворот. По его словам, причины инцидента выясняются.