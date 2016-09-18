Один человек пострадал при пожаре в квартире на востоке Москвы

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Один человек пострадал при пожаре в жилом доме на востоке Москвы. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного ГУ МЧС РФ.

"Пожар на небольшой площади произошел в квартире на 10-м этаже дома 15 на улице 7-я Парковая. Прибывшие на место ЧП сотрудники МЧС быстро ликвидировали пожар и спасли из горевшей квартиры человека, которого передали врачам скорой", - сказали в пресс-службе.

Причина пожара устанавливается.