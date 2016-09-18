СМИ: четыре человека погибли при столкновении двух легких самолетов в Венгрии

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ВЕНА, 18 сентября. /Корр. ТАСС Дмитрий Валеев/. Два легких самолета столкнулись в воскресенье в небе над городом Гёдёллё в 30 км к северу от Будапешта. Жертвами авиакатастрофы стали четыре человека, в том числе ребенок. Об этом сообщил венгерский телеканал М1.
Трагедия произошла на соревнованиях по парашютному спорту. Из самолета Piper-28 выпрыгнули парашютисты, после чего машина во время выполнения разворота столкнулась с самолетом Cessna 128. Воздушное пространство над городом было закрыто для летательных аппаратов, не участвующих в соревнованиях. Полет Cessna 128 не был согласован с авиационными службами.
В результате столкновения погиб пилот Piper-28, а также двое взрослых и ребенок, находившиеся в Cessna 128.
По версии полиции, причиной трагедии стал человеческий фактор.