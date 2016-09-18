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Итальянский турист погиб в результате нападения дикого слона в Кении

Происшествия
18 сентября, 23:12 UTC+3 ПРЕТОРИЯ ПРЕТОРИЯ 18, сентября. /ТАСС
По данным AP, мужчина хотел сделать фотографию слона на водопое и подошел к нему поближе, что спровоцировало животное
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ПРЕТОРИЯ, 18 сентября. /ТАСС/. Итальянский турист погиб в результате нападения дикого слона в прибрежной части Кении. Об этом сообщило агентство Associated Press.

По его данным, 66-летний мужчина увидел слона на водопое и подошел ближе, чтобы сделать снимок. Этим он спровоцировал животное, которое набросилось на него. Турист получил серьезные ранения левой ноги, он скончался от полученной травмы.

Путешественник приехал в Кению с женой, они собирались пробыть в стране до следующего месяца.

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