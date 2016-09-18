Взрывные устройства в Нью-Йорке и Нью-Джерси мог изготовить один человек

НЬЮ-ЙОРК, 18 сентября. /Корр. ТАСС Кирилл Волков/. Правоохранительные органы США считают, что взрывные устройства в Нью-Йорке и Нью-Джерси могли быть изготовлены одним человеком. Об этом сообщил телеканал Fox News со ссылкой на источники, знакомые с ходом расследования.

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