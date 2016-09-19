Полиция задержала хулиганов, разбивших стекло в театре им. Маяковского в центре Москвы

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Полицейские задержали двух человек, которые разбили стекло в театре им. Маяковского в центре Москвы. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

По его словам, задержанные мужчины находятся в состоянии сильного алкогольного опьянения.

Тем временем, как сообщили в пресс-службе московского главка МВД, "в полицию поступило сообщение о причинении ущерба организации, расположенной на Большой Никитской улице". Прибывшие сотрудники МВД выяснили, что двое молодых людей разбили одно стекло в оконном проеме. В настоящий момент выясняется причина произошедшего.