Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Выборы-2016
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 17.09:
$ 64.99
€ 73.02
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Полиция задержала хулиганов, разбивших стекло в театре им. Маяковского в центре Москвы

Происшествия
19 сентября, 0:16 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 19, сентября. /ТАСС
По его словам источника ТАСС в правоохранительных органах, задержанные мужчины находятся в состоянии сильного алкогольного опьянения
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Полицейские задержали двух человек, которые разбили стекло в театре им. Маяковского в центре Москвы. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

По его словам, задержанные мужчины находятся в состоянии сильного алкогольного опьянения.

Тем временем, как сообщили в пресс-службе московского главка МВД, "в полицию поступило сообщение о причинении ущерба организации, расположенной на Большой Никитской улице". Прибывшие сотрудники МВД выяснили, что двое молодых людей разбили одно стекло в оконном проеме. В настоящий момент выясняется причина произошедшего.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться:
В других СМИ
Реклама
Фото
14
В зоне подтопления в Приморье остаются более 500 жилых домов и 1200 подворий
4
Под завалами обрушившейся стены пятиэтажки в Москве может быть человек
9
Звезды хоккея на гала-матче ВЭФ-2016 собрали 700 тыс. рублей для пострадавших в Приморье
Выборы-2016
Госдума современной России. Спецпроект ТАСС
Государственная дума. Цифры и факты
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Источник: средства Резервного фонда могут закончиться уже в 2016 году
2
Хоккеисты сборной России проиграли команде Швеции на Кубке мира
3
Овечкин заявил, что почувствовал касание клюшки в эпизоде с незасчитанной шайбой
4
Чуркин раскрыл детали сделки по Сирии, которые отказались обнародовать США
5
Два человека застрелены на массовом мероприятии в Вашингтоне
6
Генконсульство: россиян среди пострадавших при взрыве в Нью-Йорке нет
7
Взрывные устройства в Нью-Йорке и Нью-Джерси мог изготовить один человек
Темы дня
Реклама