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Вулкан Шивелуч на Камчатке выбросил столб пепла на 7 км

Происшествия
19 сентября, 0:38 дата обновления: 19 сентября, 1:52 UTC+3 ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ /Корр. ТАСС, Елена Верещака
По данным управления МЧС России по Камчатскому краю, пеплопадов в населенных пунктах не зафиксировано
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 19 сентября. /Корр. ТАСС Елена Верещака/. Второй с утра столб пепла, выброшенный из кратера вулкана Шивелуч на Камчатке, достиг уровня 10 км над уровнем моря, сообщили ТАСС в Камчатском филиале Геофизической службы РАН.

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© EPA/Esteban Biba

Вулканы: красивейшие и опаснейшие

"Сегодня утром вулкан Шивелуч выбросил пепел на 7 км. Позже этот столб вырос до 10 км над уровнем моря, так как идет постоянная подпитка из его жерла. Мониторинг ведется по данным сейсмостанций, так как вулкан закрыт облачностью", - сказал собеседник агентства.

Шлейф распространяется в юго-западном направлении.

По информации управления МЧС России по Камчатскому краю, выпадения пепла в населенных пунктах Усть-Камчатского района не зафиксировано.

Вулкан Шивелуч (3283 м) - самый северный действующий вулкан на полуострове Камчатка в пределах Восточного хребта. Расстояние от Шивелуча до города Петропавловска- Камчатского - 440 км, до посёлка Ключи - 47 км, Крутоберегово - 98 км, Усть-Камчатска - 87 км.

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