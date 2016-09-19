Шесть рабочих погибли при взрыве на заводе в Китае

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ПЕКИН, 19 сентября. /ТАСС/. Шесть человек погибли, еще один числится пропавшим без вести после взрыва на цементном заводе в китайской провинции Цинхай на западе Китая. Об этом сообщило агентство Синьхуа.
Взрыв устройства по сбору пыли произошел на заводе химической компании "Salt Lake Haina Chemical Company". На момент инцидента на производстве находились 26 человек. Двое из них погибли на месте, еще четверо скончались в больнице от полученных травм.
Причина взрыва неизвестна, по факту случившегося проводится расследование.