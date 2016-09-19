Почти 500 пострадавших от паводка домов в Приморье признаны аварийными

ВЛАДИВОСТОК, 19 сентября. /Корр. ТАСС Марина Шатилова/. Почти 500 домов находятся в аварийном состоянии после паводка в Приморье, еще 254 дома признаны полностью непригодными для проживания.

Такие результаты работы комиссий по оценке ущерба сообщила пресс-служба администрации Приморского края.

"Обследовано уже 17 359 домов и придомовых территорий, только за сутки оценено 479 объектов. По предварительным итогам работы комиссий непригодными для жилья признаны 254 дома, 478 домов признано аварийными", - приводит пресс- служба слова вице-губернатора края Евгения Вишнякова.

Как уточнили ТАСС в Дальневосточном региональном центре МЧС, на сегодняшний день на получение компенсаций от граждан принято 27 тысяч 852 заявления.

Спасатели продолжают просушивать тепловыми пушками дома, в которых еще можно жить, помогают убирать мусор. "За сутки силами МЧС России и РСЧС было очищено от мусора и разобраны завалы в 563 подворьях, откачана вода из 309 помещений. Также проводилась просушка 17 домов", - уточнили в МЧС.

80 домов остаются подтопленными

Более 30 жилых домов освободились за сутки от воды в зоне паводка в Приморье, однако подтопленными остаются еще 80 жилых домов в четырех муниципальных образованиях региона. Также в зоне подтопления находятся 335 приусадебных участков, сообщает пресс-служба Дальневосточного регионального центра МЧС.

"По состоянию на 10:00 местного времени (03:00 мск) 19 сентября остаются подтопленными 80 жилых домов в Дальнереченском и Лесозаводском городских округах, Дальнереченском и Красноармейском районах. Кроме этого, 335 приусадебных участков остаются в зоне подтопления. Тем не менее за сутки от воды освободились 30 жилых домов и 117 приусадебных участков", - сказал представитель ведомства.

В трех пунктах временного размещения находятся 10 человек, из них трое детей. Остальные жители вернулись в свои дома.

При этом во всех пострадавших районах уже есть связь и энергоснабжение, со всеми главами муниципальных образований организована спутниковая связь. Продолжаются аварийно- восстановительные работы на 30 мостовых сооружениях. Всего за последние две недели удалось восстановить 55 из 70 поврежденных автомобильных мостов.

Одновременно с восстановительными работами продолжается доставка в пострадавшие районы гуманитарной помощи. За сутки в подтопленные населенные пункты было доставлено около 27 тонн груза.

Тайфун "Лайонрок"

Тайфун "Лайонрок" обрушился на Приморье 29-31 августа после мощного циклона, принесшего ливневые дожди. В регионе выпала трехмесячная норма осадков. Из-за паводка в Приморье объявлен режим ЧС федерального уровня. 4-6 сентября край оказался под влиянием тайфуна "Немтеун", который принес еще до трех декадных норм осадков.