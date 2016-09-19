В Кемерове из-за пожара в приюте для животных погибли более 110 собак

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КЕМЕРОВО, 19 сентября. /Корр. ТАСС Ольга Бычкова/. Более 110 собак погибло в результате пожара в частном приюте для бездомных и потерявшихся животных "Верный" в селе Ягуново вблизи Кемерова. Об этом ТАСС сообщила соучредитель приюта Татьяна Медведева.
"Всего в приюте содержалось около 140 собак, удалось спасти около 25. Также у нас было около 65 кошек, сколько из них осталось в живых, пока сказать сложно. По предварительной информации, большинство живы", - сказала она, уточнив, что приют располагался в здании бывшего деревянного коровника. "Внутри помещения были вольеры, в которых содержались животные", - добавила она.
По данным Главного управления МЧС по области, сигнал о пожаре поступил 18 сентября в 23:26 по местному времени (19:26 мск). Он был ликвидирован через 26 минут. В ведомстве ТАСС уточнили, что, по предварительной версии, причиной возгорания могло стать нарушение правил технической эксплуатации электрооборудования. "Точную причину установят специалисты испытательной пожарной лаборатории", - добавили в МЧС.
Как добавила Медведева, в настоящее время приюту требуется помощь, чтобы перевести оставшихся три вольера на новое место. "Необходим транспорт, а также помощь волонтеров, чтобы отвезти два вагончика и три оставшихся вольера. Мы собирались буквально через два месяца переезжать на новое место, специально для этого было куплено помещение, оно требовало ремонта", - сказала она.