Около 244 млн руб. направлено на выплаты пострадавшим от паводка в Приморье

ВЛАДИВОСТОК, 19 сентября. /Корр. ТАСС Наталья Никулина/. Жители затопленных паводком районов Приморья подали почти 28 тысяч обращений на выплату ущерба, из резервного фонда правительства РФ и краевого бюджета на эти цели направлено около 244 млн рублей. Об этом сообщает в понедельник региональный департамент труда и социального развития.

"Выплачено 85 млн рублей в виде единовременной материальной помощи, 49,2 млн рублей финансовой помощи за частичную утрату имущества и 59,7 млн рублей в качестве компенсации за полную утрату имущества. Всего финансовая помощь уже оказана 10 082 пострадавшим", - говорится в сообщении. Уточняется, что 193,9 млн рублей были направлены на выплаты пострадавшим из средств федерального бюджета.

Помимо этого, из средств краевого бюджета выделено более 50 млн рублей для оказания разовой материальной помощи гражданам: на восстановление жилого дома (13,4 млн рублей), компенсации в связи с утратой урожая на придомовом участке (31,7 млн рублей), на подсобном хозяйстве (2,2 млн рублей), на дачном участке (3,3 млн рублей).

Тайфун "Лайонрок" обрушился на Приморье 29-31 августа после мощного циклона, принесшего ливневые дожди. В регионе выпала трехмесячная норма осадков. Из-за паводка в Приморье объявлен режим ЧС федерального уровня. 4-6 сентября край оказался под влиянием тайфуна "Немтеун", который принес еще до трех декадных норм осадков.