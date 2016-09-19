Землетрясение магнитудой 4,5 произошло на западе Греции

ПАРИЖ, 19 сентября. /ТАСС/. Землетрясение магнитудой 4,5 произошло в понедельник на западе Греции. Об этом сообщил Европейский средиземноморский сейсмологический центр.

Землетрясение произошло в 06:59 по местному времени (совпадает с московским). Эпицентр подземных толчков располагался в 296 км к западу от Афин и в 122 км к западу от города Патры. Очаг стихии залегал на глубине восьми км.

Данных о пострадавших и разрушениях и не поступало.