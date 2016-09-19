В сквере в центре Москвы обнаружено тело убитой девушки

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Неизвестный грабитель совершил убийство 20-летней девушки в сквере в центре Москвы, забрав у нее сумочку и ценные вещи. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах столицы.

"Тело 20-летней девушки было обнаружено в сквере на улице Хамовнический Вал накануне. Смерть потерпевшей наступила от колото-резаного ранения шеи. При убитой не обнаружено никаких ценных вещей и сумочки", - сказал собеседник агентства.

По его данным, погибшей оказалась жительница Москвы, проживавшая в одном из домов на Дмитровском шоссе. Предположительно, потерпевшая стала жертвой уличного грабителя.

В пресс-службе полиции факт обнаружения тела девушки 1996 года рождения подтвердили, не уточнив других подробностей.