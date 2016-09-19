В сквере в центре Москвы обнаружено тело убитой девушки

В Госдуму по итогам обработки 93% протоколов проходят единороссы, КПРФ, ЛДПР, справороссыПолитика 19 сентября, 9:32
Звезда "Игры престолов" Костер-Вальдау стал послом доброй воли Программы развития ООНОбщество 19 сентября, 9:31
Норовирус стал причиной отравления 70 курсантов института МВД на УралеНовости Урала 19 сентября, 9:26
В Москве появятся пять "стеклянных" кинотеатров - культурных центровМосква 19 сентября, 9:23
Хлопок бытового газа произошел при пожаре в Забайкалье, пострадали четыре человекаСибирь 19 сентября, 9:22
СК закрыл дело о гибели новосибирского депутата при взрыве гранатыСибирь 19 сентября, 9:15
Профсоюз НХЛ: отдельные матчи следующего Кубка мира могут пройти в РоссииСпорт 19 сентября, 9:03
Единороссы побеждают во всех одномандатных округах Москвы, где выдвигали кандидатовПолитика 19 сентября, 8:58
Единороссы и кандидат от ЛДПР побеждают в Подмосковье как одномандатники на выборах в ДумуПолитика 19 сентября, 8:55
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Неизвестный грабитель совершил убийство 20-летней девушки в сквере в центре Москвы, забрав у нее сумочку и ценные вещи. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах столицы.
"Тело 20-летней девушки было обнаружено в сквере на улице Хамовнический Вал накануне. Смерть потерпевшей наступила от колото-резаного ранения шеи. При убитой не обнаружено никаких ценных вещей и сумочки", - сказал собеседник агентства.
По его данным, погибшей оказалась жительница Москвы, проживавшая в одном из домов на Дмитровском шоссе. Предположительно, потерпевшая стала жертвой уличного грабителя.
В пресс-службе полиции факт обнаружения тела девушки 1996 года рождения подтвердили, не уточнив других подробностей.