СМИ: число жертв взрыва бытового газа в Китае возросло до четырех человек

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ПЕКИН, 19 сентября. /Корр. ТАСС Олег Трутнев/. Число жертв взрыва бытового газа в жилом доме в городе Уси (пров. Цзянсу, Восточный Китай) возросло до четырех человек. Как сообщило в понедельник Центральное китайское телевидение, еще шестеро пострадали.
Взрыв произошел в понедельник около 04:50 по местному времени (23:50 воскресенья мск). По предварительным данным, его причиной могла стать утечка газа.
Спасательные работы на месте происшествия завершены.
Все пострадавшие были доставлены в больницу. Полиция ведет расследование инцидента.