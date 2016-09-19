СМИ: число жертв взрыва бытового газа в Китае возросло до четырех человек

ПЕКИН, 19 сентября. /Корр. ТАСС Олег Трутнев/. Число жертв взрыва бытового газа в жилом доме в городе Уси (пров. Цзянсу, Восточный Китай) возросло до четырех человек. Как сообщило в понедельник Центральное китайское телевидение, еще шестеро пострадали.

Взрыв произошел в понедельник около 04:50 по местному времени (23:50 воскресенья мск). По предварительным данным, его причиной могла стать утечка газа.

Спасательные работы на месте происшествия завершены.

Все пострадавшие были доставлены в больницу. Полиция ведет расследование инцидента.