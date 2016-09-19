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Чартерный рейс в Бангкок задержан в Новосибирске почти на восемь часов

Происшествия
19 сентября, 9:32 UTC+3 НОВОСИБИРСК НОВОСИБИРСК 19, сентября. /ТАСС
При предполетном осмотре была обнаружена неисправность самолета
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НОВОСИБИРСК, 19 сентября. /ТАСС/. Чартерный рейс авиакомпании Royal Flight из Новосибирска в Бангкок задержан почти на восемь часов в связи с обнаруженной при предполетном осмотре неисправностью самолета, сообщает в понедельник Западно-Сибирская транспортная прокуратура.

"В аэропорту «Толмачево» допущена задержка вылета чартерного рейса сообщением "Новосибирск-Бангкок" в связи с выявленной в ходе предполетного осмотра технической неисправностью ограничителя руля направления воздушного судна", - говорится в сообщении.

Рейс, планировавшийся на 04.05 местного времени (00.05 мск) должен вылететь в 12.00 (08.00 мск). На него зарегистрированы 229 пассажиров, в том числе, шесть детей.

Новосибирской транспортной прокуратурой инициировано проведение проверки соблюдения прав пассажиров при задержке рейса. По данным ведомства, они обеспечены напитками и горячим питанием.

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