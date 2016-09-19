Не менее 25 человек пропали при крушении парома в Непале

НЬЮ-ДЕЛИ, 19 сентября. /Корр. ТАСС Евгения Кармалито/. Не менее 25 человек пропали при крушении парома на реке Коси в районе Сунсари на востоке Непала, всего на борту находились 62 пассажира, спасены 37. Уточненные данные привел председатель районного комитета по ликвидации последствий стихийных бедствий Рамбила Чандрабанши.

"Мы связались с родственниками тех, кто находился на борту, преимущественно, гражданами Шри-Ланки, и выяснили, что на пароме было не 42 человека, как утверждал один из его владельцев, а не менее 62. Спасателям пока удалось найти только 37 человек, о судьбе еще 25 ничего не известно, их поиски продолжаются", - заявил он.

По данным правоохранительных органов, загрузка парома, перевернувшегося 17 сентября, в три раза превышала грузоподъемность судна, из-за чего паром стал практически неуправляем, попав в быстрое течение. Два управлявших им перевозчика приняли на борт плавсредства вместимостью не более 20 человек втрое больше пассажиров и множество грузов.

Сразу после поступления тревожного сигнала была развернута поисково-спасательная операция силами подразделений армии Непала, полиции и вооруженных полицейских сил. Им удалось оказать помощь 37 пассажирам, в том числе двум детям. Спасательная операция продолжается, в ней задействованы вертолеты.

Один из паромщиков, виновных в крушении, сбежал с места происшествия и объявлен в розыск, второй был задержан полицией. На допросе он сообщил, что пассажиров было всего 42 человека, однако эти показания расходятся со словами потерпевших. Районные власти заявили, что ужесточат надзор за перевозчиками и проконтролирует, чтобы впредь требование обеспечивать спасательными жилетами всех пассажиров неукоснительно выполнялось.