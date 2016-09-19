Два человека погибли и семь пострадали в ДТП с микроавтобусом в Орловской области

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ОРЕЛ, 19 сентября. /ТАСС/. Два человека погибли и семь пострадали в результате столкновения микроавтобуса Ford Transit с легковым автомобилем Chevrolet Cruze в Орловской области. Об этом корреспонденту ТАСС сообщили в пресс-службе управления МВД по региону.
"ДТП произошло сегодня на 388-м километре федеральной автодороге М-2 "Крым". В результате два человека погибли, еще семь пострадали", - сказали в ведомстве.
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