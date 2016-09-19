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В Москве задержан похититель ящика пожертвований на строительство храма в Отрадном

Происшествия
19 сентября, 9:57 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 19, сентября. /ТАСС
Злоумышленника, который попытался скрыться с похищенным, полицейские задержали при выходе из магазина
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МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Сотрудники вневедомственной охраны Северо-Восточного административного округа Москвы задержали гражданина, который похитил и пытался унести ящик для сбора пожертвований на строительство храма в Отрадном. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичной полиции.

"Злоумышленник в одном из торговых центров на Алтуфьевском шоссе похитил ящик для сбора пожертвований на строительство храма с находящимися в нем денежными средствами. После этого 55-летний мужчина попытался скрыться с похищенным, однако полицейские задержали его при выходе из магазина", - сказали в пресс-службе.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 161 УК РФ ("Покушение на грабеж").

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