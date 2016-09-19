Три человека, в том числе двое детей, погибли, восемь пострадали в ДТП в Дагестане

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МАХАЧКАЛА, 19 сентября. /ТАСС/. Три человека, в том числе двое детей, погибли и восемь пострадали при столкновении трех автомобилей в Дагестане, сообщил ТАСС представитель пресс-службы республиканского МВД.
"В воскресенье около 18:15 на автодороге у села Коркмаскала водитель автомобиля Hyundai выехал на встречную полосу и столкнулся с машинами ВАЗ 2112 и ВАЗ 2109. В результате ДТП погиб водитель автомобиля ВАЗ 2112 и двое его пассажиров, дети 2010 и 2014 годов рождения", - сказал собеседник.
По его словам, пострадавшие доставлены в больницы Махачкалы, среди них также трое детей 2011, 2012 и 2013 годов рождения.
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