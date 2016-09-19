Гражданин РФ подозревается в изнасиловании около 100 женщин на территории Белоруссии

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МИНСК, 19 сентября. /ТАСС/. Гражданин России, задержанный в ноябре 2015 года в Белоруссии, может быть причастен к изнасилованию порядка 100 женщин. Об этом сообщили в понедельник в УВД Миноблисполкома.
"Подозреваемый в серии изнасилований гражданин России рассказывает о том, что за 20 лет изнасиловал порядка ста женщин. Лишь более половины его жертв установлены, сейчас устанавливаются личности оставшихся", - отметили в областной милиции.
В УВД уточнили, что речь идет о задержанном в ноябре минувшего года за совершение серии изнасилований на территории Брестской и Минской областей 45-летнем гражданине Российской Федерации. Житель Санкт-Петербурга периодически приезжал в Белоруссию навещать родственников, проживающих в Брестской области. "С 1994 по 2014 год во время этих визитов и совершались изнасилования", - отметили в УВД.
По данным правоохранителей, жертвами насильника становились женщины разного возраста, в том числе несовершеннолетние. Первые заявления от потерпевших стали поступать в 1999 году. "Однако сам подозреваемый указал, что нападал на женщин с 1994 года. В ходе расследования эта информация подтвердилась", - сообщили в милиции.
"Мы практически уверены, что личности ряда пострадавших от противоправных действий подозреваемого, как и некоторые факты совершенных им преступлений на территории Минской области, до настоящего времени не установлены. Поэтому обращаемся к согражданам за информационной помощью", - отметил начальник управления уголовного розыска УВД Минского облисполкома Игорь Щербаченя.