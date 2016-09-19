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Сотрудники мясокомбината осуждены в Москве за попытку украсть почти 1,5 тонны мяса

Происшествия
19 сентября, 10:58 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 19, сентября. /ТАСС
Приговором суда им назначен штраф в размере 110 тыс. рублей каждый
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МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Два сотрудника московского мясоперерабатывающего комбината осуждены за хищение почти 1,5 т мяса. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Тимирязевского районного суда Москвы.

"Игорь Ваценков и Владимир Лакуста признаны виновными в покушении на кражу и приговорены к наказанию в виде штрафа в размере 110 тыс. рублей каждый. Приговор вступил в законную силу", - сказала представитель суда.

Как установлено судом, Ваценков и Лакуста, являясь сотрудниками столичного перерабатывающего мясокомбината, выполняли обязанности в виде подготовки мясного сырья и укладки его в тару. Вступив в преступный сговор, обвиняемые погрузили мясное сырье в автомобиль, предназначенный для вывоза бытовых отходов, и попытались вывезти его с территории комбината.

"Водитель автомобиля, неосведомленный о преступных намерениях Ваценко и Лакуста, направился к контрольно- пропускному пункту комбината, на котором был остановлен сотрудниками службы безопасности, обнаружившими украденную мясную продукцию. Общий вес похищенного составил 1456 кг стоимостью 383 106 рублей", - рассказали в суде.

В ходе судебного разбирательства подсудимые признали вину полностью, в связи с чем рассмотрение их уголовного дела прошло в особом порядке.

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