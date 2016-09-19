Аэропорт Риги начал проверку после аварийной посадки самолета AirBaltic

РИГА, 19 сентября. /Корр. ТАСС Евгений Антонов/. Аэропорт Риги начал проверку для выяснения технических причин аварийной посадки самолета компании AirBaltic 17 сентября. Об этом сообщило Минтранс республики.

"В связи с аварийной посадкой самолета Bombardier Q400 авиакомпании AirBaltic Бюро по расследованию несчастных случаев и инцидентов аэропорта Риги начало проверку технических причин произошедшего", - говорится в заявлении ведомства.

Министр сообщения и транспорта Улдис Аугулис также потребовал предоставить ему детальную информацию о работе всех компетентных служб, которые были задействованы в день происшествия.

Как заявил корреспонденту ТАСС вице-президент по корпоративным коммуникациям AirBaltic Янис Ванагс, в настоящий момент авиаперевозчик проводит углубленную проверку всего имеющегося у него флота Bombardier (12 самолетов Q400 Next Gen), в которой участвует эксперт этой компании.

"Поскольку Q400 - самый современный винтовой самолет на рынке, производитель сам заинтересован установить все детали случившегося", - сказал он.

При этом airBaltic продолжает эксплуатировать самолеты Bombardier в штатном режиме, поскольку первоначально проведенная проверка установила их исправность, добавил Ванагс.

В субботу самолет канадского производства Bombardier Q400 NextGen, выполнявший полет по маршруту Рига - Цюрих, из-за проблем с передним шасси совершил аварийную посадку в аэропорту латвийской столицы. На борту лайнера находились 63 пассажира, в том числе трое детей, а также четыре члена экипажа. Никто из них не пострадал. В общей сложности из-за инцидента было отменено 16 рейсов AirBaltic, еще девять перенаправили в аэропорты Каунаса и Таллина.