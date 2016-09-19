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Источник: в Дагестане нашли останки пропавшего весной в горах туриста из Венгрии

Происшествия
19 сентября, 11:09 UTC+3 МАХАЧКАЛА МАХАЧКАЛА 19, сентября. /ТАСС
Источник в местных силовых структурах сообщил, что предварительный осмотр останков показал, что турист сорвался со скал и проломил себе череп
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МАХАЧКАЛА, 19 сентября. /ТАСС/. Останки туриста из Венгрии Петера Торока, пропавшего весной этого года в Дагестане, найдены в горах республики, сообщил ТАСС источник в местных силовых структурах.

"Останки пропавшего туриста найдены в ущелье в окрестностях села Чирката Гумбетовского района Дагестана. При нем обнаружены вещи и документы на имя жителя Венгрии Петера Торока", - сказал собеседник.

По его словам, предварительный осмотр останков показал, что турист сорвался со скал и проломил себе череп. "Останки направлены на экспертизу", - добавил источник.

Житель Венгрии, занимающийся экстремальным туризмом, прибыл в республику 5 марта, чтобы подняться в горы, после этого связь с ним прервалась. Полиция, не дожидаясь официального заявления о его пропаже, организовала поиски с 11 марта, в поисках были задействованы спасатели от МЧС и местные жители. Полиция также составила ориентировки и разослала их по всем районным и городским отделам полиции. Поисковые отряды были организованы в трех районах: Гумбетовском, Казбековском, Ботлихском, куда мог направиться турист.

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