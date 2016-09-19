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Коллекторы угрожали сжечь больницу в Ульяновской области

Происшествия
19 сентября, 11:46 UTC+3 УЛЬЯНОВСК /Корр. ТАСС, Наталья Хороших
По факту действий коллекторов возбудили уголовное дело, им грозит до полугода ареста
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УЛЬЯНОВСК, 19 сентября. /Корр. ТАСС Наталья Хороших/. Уголовное дело возбуждено по факту угроз поджога центральной городской клинической больницы коллекторами. Об этом сообщил корреспонденту ТАСС старший помощник прокурора Ульяновской области Василий Зима.

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"По материалам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 330 УК РФ "Самоуправство". Санкции статьи предусматривают до полугода ареста", - сказал собеседник агентства.

Установлено, что в сентябре лица, занимающиеся коллекторской деятельностью в интересах микрофинансовой организации "Джой Мани", угрожали поджечь учреждение здравоохранения, а также нанести причинить вред здоровью медработникам больницы через звонки и сообщения на служебные и личные номера телефонов. В прокуратуре пояснили, что персональные данные граждан использовались незаконно, эти действия не соответствуют установленному порядку взыскания просроченной задолженности по кредитному договору.

"В результате была нарушена нормальная деятельность больницы, а также права ее работницы, оформившей займ в микрофинансовой организации, на неприкосновенность частной жизни", - подчеркнул Зима.

Дела в отношении коллекторов находятся в регионе на особом контроле после резонансного случая, когда Дмитрий Ермилов, узнав о долге в размере 4 тыс. рублей жителя Ульяновска перед микрофинансовой организацией, незаконно потребовал от мужчины передачи ему суммы большей в 12 раз. В ночь на 27 января бросил в окно дома заемщика стеклянную бутылку, наполненную легковоспламеняющейся жидкостью, с зажженным фитилем. Бутылка пробила стеклопакет, упала на кровать, где спал хозяин дома с двухлетним внуком, и загорелась. Владелец дома получил ожоги поверхности тела, мальчик с многочисленными ожогами лица и тела был госпитализирован. Суд приговорил Ермилова к восьми годам колонии общего режима.

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