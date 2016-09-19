Коллекторы угрожали сжечь больницу в Ульяновской области

УЛЬЯНОВСК, 19 сентября. /Корр. ТАСС Наталья Хороших/. Уголовное дело возбуждено по факту угроз поджога центральной городской клинической больницы коллекторами. Об этом сообщил корреспонденту ТАСС старший помощник прокурора Ульяновской области Василий Зима.

"По материалам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 330 УК РФ "Самоуправство". Санкции статьи предусматривают до полугода ареста", - сказал собеседник агентства.

Установлено, что в сентябре лица, занимающиеся коллекторской деятельностью в интересах микрофинансовой организации "Джой Мани", угрожали поджечь учреждение здравоохранения, а также нанести причинить вред здоровью медработникам больницы через звонки и сообщения на служебные и личные номера телефонов. В прокуратуре пояснили, что персональные данные граждан использовались незаконно, эти действия не соответствуют установленному порядку взыскания просроченной задолженности по кредитному договору.

"В результате была нарушена нормальная деятельность больницы, а также права ее работницы, оформившей займ в микрофинансовой организации, на неприкосновенность частной жизни", - подчеркнул Зима.

Дела в отношении коллекторов находятся в регионе на особом контроле после резонансного случая, когда Дмитрий Ермилов, узнав о долге в размере 4 тыс. рублей жителя Ульяновска перед микрофинансовой организацией, незаконно потребовал от мужчины передачи ему суммы большей в 12 раз. В ночь на 27 января бросил в окно дома заемщика стеклянную бутылку, наполненную легковоспламеняющейся жидкостью, с зажженным фитилем. Бутылка пробила стеклопакет, упала на кровать, где спал хозяин дома с двухлетним внуком, и загорелась. Владелец дома получил ожоги поверхности тела, мальчик с многочисленными ожогами лица и тела был госпитализирован. Суд приговорил Ермилова к восьми годам колонии общего режима.