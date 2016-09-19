Суд повторно рассмотрит вопрос ареста имущества жены экс-главы "Русгидро"

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МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Басманный суд Москвы назначил на 3 октября рассмотрение ходатайства следователя о наложении обеспечительного ареста на имущество Екатерины Дод - супруги бывшего главы "Русгидро" Евгения Дода, обвиняемого в растрате. Об этом ТАСС сообщила пресс-секретарь суда Юнона Царева.
"Заседание назначено на 3 октября в 9:30 мск", - сказала она.
Это повторное рассмотрение ходатайства следователя. Ранее Мосгорсуд отменил решение районного суда о наложении обеспечительного ареста на имущество супруги обвиняемого и отправил материалы на пересмотр. В ходе судебного заседания в Мосгорсуде защита Екатерины Дод заявила, что ряд объектов, арестованных ранее судом, был приобретен до вступления Дода в должность главы "Русгидро". По словам ее адвоката Руслана Якубова, к этим объектам относятся жилой дом, хозяйственный блок и земельный участок в Подмосковье.
Следствие обвиняет Дода и главного бухгалтера, начальника департамента корпоративного учета и отчетности "Русгидро" Дмитрия Финкеля в растрате 73 млн рублей при начислении премии за 2013 год. Изначально им вменялась ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество в особо крупном размере"), но позже обвинение переквалифицировали на ч. 4 ст. 160 УК РФ ("Растрата или присвоение чужого имущества, совершенные в особо крупном размере)".
Дод свою вину не признает, однако уже компенсировал корпорации ущерб в размере 73 млн рублей.