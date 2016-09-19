Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Выборы-2016
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 20.09:
$ 64.92
€ 72.45
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Антону Носику грозит два года колонии за экстремизм

Происшествия
19 сентября, 12:05 дата обновления: 19 сентября, 12:47 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 19, сентября. /ТАСС
По версии следствия, обвиняемый разместил на одной из блог-платформ статью экстремистского содержания, сам Носик свою вину не признает
Материал из 1 страницы
Антон Носик

Антон Носик

© Артем Коротаев/ТАСС

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Пресненский суд Москвы 3 октября огласит приговор блогеру Антону Носику, обвиняемому в размещении в интернете экстремистских материалов. Об этом передает корреспондент ТАСС из зала суда, где в понедельник прошли прения сторон по делу.

Смотрите также
Антон Носик
Блогер Носик, обвиняемый в экстремизме, не признает вины

"Суд назначил на 3 октября дату следующего заседания, на котором выслушает последнее слово подсудимого и примет окончательное решение", - сказал судья, уточнив, что заседание начнется в 12:00 мск.

Гособвинение просит два года колонии для блогера Антона Носика, обвиняемого в размещении в интернете экстремистских материалов, ранее заявил прокурор в Пресненском суде Москвы.

"Гособвинение считает вину Носика полностью доказанной. Просим избрать в его отношении меру пресечения в виде двух лет лишения свободы в исправительной колонии, взяв под стражу в зале суда", - отметил прокурор.

Носик вину не признает. В настоящее время блогер находится под подпиской о невыезде. Он обвиняется по ч. 1 ст. 282 УК РФ ("Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства"). Максимальное наказание по этому обвинению предусматривает лишение свободы на срок до четырех лет.

По версии следствия, 1 октября 2015 года Носик с целью возбуждения ненависти и вражды в отношении группы лиц по национальному признаку разместил на одной из блог-платформ статью экстремистского содержания. Речь идет о статье под названием "Стереть Сирию с лица Земли".

Характеристика от Лазара

В понедельник защита приобщила к делу характеристику Носика от главного раввина России Берла Лазара, а также от одного из профессоров МГУ им. М. В. Ломоносова. Сам блогер согласился с тем, что "перегнул палку, отвечая на вопрос коллег в эфире радиостанции "Эхо Москвы". "Коллеги говорят, что я перепутал интернет с радио, но они профессионалы, поэтому я с ними соглашусь. Да, я перегнул палку, но перегибание палки - это легитимное полемическое использование", - подчеркнул подсудимый.

Как отметил Носик, при помощи своего интернет-блога он собрал на благотворительность более 400 млн рублей. По его словам, подписчиками этого блога являются более 1,5 млн человек. 

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться:
В других СМИ
Реклама
Фото
14
В зоне подтопления в Приморье остаются более 500 жилых домов и 1200 подворий
4
Под завалами обрушившейся стены пятиэтажки в Москве может быть человек
9
Звезды хоккея на гала-матче ВЭФ-2016 собрали 700 тыс. рублей для пострадавших в Приморье
Выборы-2016
Седьмой созыв Госдумы. LIVE
Госдума современной России. Спецпроект ТАСС
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Верховная рада планирует признать выборы в России нелегитимными
2
Уголовное дело возбуждено по факту убийства девушки в парке в центре Москвы
3
Антону Носику грозит два года колонии за экстремизм
4
Россия не присоединилась к обязательствам гуманитарного саммита в Стамбуле
5
Гражданин РФ подозревается в изнасиловании около 100 женщин на территории Белоруссии
6
Чуркин раскрыл детали сделки по Сирии, которые отказались обнародовать США
7
СМИ: в России могут создать Министерство госбезопасности на основе ФСБ
Темы дня
Реклама