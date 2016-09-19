Антону Носику грозит два года колонии за экстремизм

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Пресненский суд Москвы 3 октября огласит приговор блогеру Антону Носику, обвиняемому в размещении в интернете экстремистских материалов. Об этом передает корреспондент ТАСС из зала суда, где в понедельник прошли прения сторон по делу.

"Суд назначил на 3 октября дату следующего заседания, на котором выслушает последнее слово подсудимого и примет окончательное решение", - сказал судья, уточнив, что заседание начнется в 12:00 мск.

Гособвинение просит два года колонии для блогера Антона Носика, обвиняемого в размещении в интернете экстремистских материалов, ранее заявил прокурор в Пресненском суде Москвы.

"Гособвинение считает вину Носика полностью доказанной. Просим избрать в его отношении меру пресечения в виде двух лет лишения свободы в исправительной колонии, взяв под стражу в зале суда", - отметил прокурор.

Носик вину не признает. В настоящее время блогер находится под подпиской о невыезде. Он обвиняется по ч. 1 ст. 282 УК РФ ("Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства"). Максимальное наказание по этому обвинению предусматривает лишение свободы на срок до четырех лет.

По версии следствия, 1 октября 2015 года Носик с целью возбуждения ненависти и вражды в отношении группы лиц по национальному признаку разместил на одной из блог-платформ статью экстремистского содержания. Речь идет о статье под названием "Стереть Сирию с лица Земли".

Характеристика от Лазара

В понедельник защита приобщила к делу характеристику Носика от главного раввина России Берла Лазара, а также от одного из профессоров МГУ им. М. В. Ломоносова. Сам блогер согласился с тем, что "перегнул палку, отвечая на вопрос коллег в эфире радиостанции "Эхо Москвы". "Коллеги говорят, что я перепутал интернет с радио, но они профессионалы, поэтому я с ними соглашусь. Да, я перегнул палку, но перегибание палки - это легитимное полемическое использование", - подчеркнул подсудимый.

Как отметил Носик, при помощи своего интернет-блога он собрал на благотворительность более 400 млн рублей. По его словам, подписчиками этого блога являются более 1,5 млн человек.