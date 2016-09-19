Антону Носику грозит два года колонии за экстремизм

Кокорин: болельщики имели право отвернуться от сборной после провала на ЕвроСпорт 19 сентября, 14:00
Курганские власти планируют создать группы по уходу за детьми при вузахНовости Урала 19 сентября, 13:46
Недели Северных стран в Петербурге: джаз, инновации, дни открытых дверей, ярмарка культурНовости партнеров 19 сентября, 13:45
Яценюк: проект "Стена" на границе с Россией за 1,5 года выполнен на 12%Международная панорама 19 сентября, 13:42
Памятник Сталину в Сургуте дважды за четыре дня обливали красной краскойНовости Урала 19 сентября, 13:38
Объемы перевозки руды ФГК на ЮВЖД в августе 2016 года выросли на 20% - до 193 тыс. тоннТранспорт 19 сентября, 13:33
Александр Кокорин: не ожидал такого резонанса от вечеринки в МонакоСпорт 19 сентября, 13:30
Новый номер журнала "Technowars" посвятили безопасности в киберпространствеНовости партнеров 19 сентября, 13:25
"Аэроэкспресс" в I полугодии увеличил чистую прибыль по МСФО в 1,4 раза, до 460 млн рублейТранспорт 19 сентября, 13:21
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Пресненский суд Москвы 3 октября огласит приговор блогеру Антону Носику, обвиняемому в размещении в интернете экстремистских материалов. Об этом передает корреспондент ТАСС из зала суда, где в понедельник прошли прения сторон по делу.
"Суд назначил на 3 октября дату следующего заседания, на котором выслушает последнее слово подсудимого и примет окончательное решение", - сказал судья, уточнив, что заседание начнется в 12:00 мск.
Гособвинение просит два года колонии для блогера Антона Носика, обвиняемого в размещении в интернете экстремистских материалов, ранее заявил прокурор в Пресненском суде Москвы.
"Гособвинение считает вину Носика полностью доказанной. Просим избрать в его отношении меру пресечения в виде двух лет лишения свободы в исправительной колонии, взяв под стражу в зале суда", - отметил прокурор.
Носик вину не признает. В настоящее время блогер находится под подпиской о невыезде. Он обвиняется по ч. 1 ст. 282 УК РФ ("Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства"). Максимальное наказание по этому обвинению предусматривает лишение свободы на срок до четырех лет.
По версии следствия, 1 октября 2015 года Носик с целью возбуждения ненависти и вражды в отношении группы лиц по национальному признаку разместил на одной из блог-платформ статью экстремистского содержания. Речь идет о статье под названием "Стереть Сирию с лица Земли".
В понедельник защита приобщила к делу характеристику Носика от главного раввина России Берла Лазара, а также от одного из профессоров МГУ им. М. В. Ломоносова. Сам блогер согласился с тем, что "перегнул палку, отвечая на вопрос коллег в эфире радиостанции "Эхо Москвы". "Коллеги говорят, что я перепутал интернет с радио, но они профессионалы, поэтому я с ними соглашусь. Да, я перегнул палку, но перегибание палки - это легитимное полемическое использование", - подчеркнул подсудимый.
Как отметил Носик, при помощи своего интернет-блога он собрал на благотворительность более 400 млн рублей. По его словам, подписчиками этого блога являются более 1,5 млн человек.