Суд в Якутии приговорил сторожа детского лагеря к 16 годам лишения свободы за педофилию

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ЯКУТСК, 19 сентября. /Корр. ТАСС Сусанна Рожина/. Мужчина, который в детском лагере "Берег Дружбы" в Алданском районе Якутии работал сторожем и совершил шесть эпизодов сексуального насилия против несовершеннолетних, приговорен к 16 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Об этом сообщили в Следственном управлении СК РФ по республике.
"В отношении 52-летнего ранее судимого за убийство бывшего сторожа детского оздоровительно-образовательного лагеря "Берег Дружбы" вынесен приговор суда, согласно которому мужчина признан виновным и приговорен к 16 годам лишения свободы и 1 году 6 месяцам ограничения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", - отметили в ведомстве.
Сторож признан виновным в совершении шести эпизодов преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних.
В ходе следствия выявлен ряд нарушений, которые способствовали совершению преступлений - в том числе было установлено, что сторож был ранее судим за убийство.
"Представление об устранении выявленных нарушений направлено в МВД по Якутии, по результатам его рассмотрения приняты соответствующие организационные меры, в частности, решено внести изменения в ведомственные акты о порядке информирования руководителей детских учреждений о наличии судимостей у кандидатов на работу", - пояснили в ведомстве.
Директор оздоровительного лагеря после возбуждения уголовного дела был уволен с занимаемой должности.