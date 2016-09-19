Полковник Захарченко переведен в СИЗО "Лефортово"

Кокорин: болельщики имели право отвернуться от сборной после провала на ЕвроСпорт 19 сентября, 14:00
Курганские власти планируют создать группы по уходу за детьми при вузахНовости Урала 19 сентября, 13:46
Недели Северных стран в Петербурге: джаз, инновации, дни открытых дверей, ярмарка культурНовости партнеров 19 сентября, 13:45
Памятник Сталину в Сургуте дважды за четыре дня обливали красной краскойНовости Урала 19 сентября, 13:38
Объемы перевозки руды ФГК на ЮВЖД в августе 2016 года выросли на 20% - до 193 тыс. тоннТранспорт 19 сентября, 13:33
Александр Кокорин: не ожидал такого резонанса от вечеринки в МонакоСпорт 19 сентября, 13:30
Новый номер журнала "Technowars" посвятили безопасности в киберпространствеНовости партнеров 19 сентября, 13:25
"Аэроэкспресс" в I полугодии увеличил чистую прибыль по МСФО в 1,4 раза, до 460 млн рублейТранспорт 19 сентября, 13:21
"Швабе" повысил качество полировки оптики на 10% за счет модернизацииНовости партнеров 19 сентября, 13:15
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Заместитель начальника управления "Т" Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД России Дмитрий Захарченко, обвиняемый в получении взятки, переведен из изолятора временного содержания на Петровке, 38 в СИЗО "Лефортово". Об этом ТАСС сообщил его адвокат Юрий Новиков.
"Захарченко перевели из изолятора временного содержания на Петровке в СИЗО "Лефортово", - сказал защитник.
Захарченко обвиняется в злоупотреблении должностными полномочиями, воспрепятствовании производству предварительного расследования и получении взятки в особо крупном размере. 10 сентября он был арестован. По данным следствия, при обыске в квартире его сестры было изъято порядка 8,5 млрд рублей.
Ранее источник в правоохранительных органах сообщил ТАСС, что уголовное дело в отношении Захарченко связано с хищением 26 млрд рублей у Нота-банка. По данным источника, Захарченко, будучи хорошо знаком с финансовым директором банка Галиной Марчуковой, предупредил ее о проводимых оперативно-разыскных мероприятиях и предстоящем задержании, а также взял у нее на временное хранение часть похищенных из банка денег. Как сообщил источник, изъятые у Захарченко 8,5 млрд являются частью похищенных у Нота-банка денег.
Защита Захарченко утверждает, что он не имеет отношения к делу Нота-банка. По словам адвоката Юрия Новикова, Марчукову его подзащитный знал, но не предупреждал об обысках и не расследовал дело.
Что можно купить на деньги, приписываемые Захарченко