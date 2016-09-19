Защита обжаловала заочный арест экс-главы "Вымпелкома" Слободина

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МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Адвокат бывшего главы "Вымпелкома" Михаила Слободина Сергей Коптяков подал жалобу на решение суда Сыктывкара о его заочном аресте.
"Да, я обжаловал его", - сказал он в понедельник ТАСС, не уточнив подробностей.
Ранее Коптяков заявлял, что, по его мнению, обвинение Слободину было предъявлено без достаточных оснований, также "не очень понятно" решение суда о заочном аресте.
Следствие обвиняет Слободина как бывшего руководителя энергетического холдинга "КЭС", позднее переименованного в "Т Плюс", а также генерального директора "Т Плюс" Бориса Вайнзихера и еще одного бывшего руководителя "КЭС Холдинга" Евгения Ольховика в даче бывшему взяток руководству Коми на сумму более 800 млн рублей.
Санкция статьи 291 УК РФ "Дача взятки в особо крупном размере", по которой в отношении Слободина возбуждено уголовное дело, предусматривает до 15 лет лишения свободы со штрафом в размере до 70-кратной суммы взятки.
На прошлой неделе суд Сыктывкара заочно арестовал Слободина, с 12 сентября он объявлен в международный розыск.