Мосгорсуд не стал рассматривать жалобу на отказ переводить дело Немцова на чеченский язык

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МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Мосгорсуд прекратил производство по жалобе фигуранта дела об убийстве политика Бориса Немцова на отказ предоставить переводчика на чеченский язык, передает корреспондент ТАСС из зала суда.
Таким образом, суд отклонил жалобу защиты обвиняемого Тамерлана Эскерханова.
Сам обвиняемый и его защита в заседании участия не принимали.
Суд мотивировал прекращение производства по жалобе тем, что дело уже рассматривается по существу военным судом.
Борис Немцов был убит в центре Москвы 27 февраля 2015 года. По обвинению в убийстве были арестованы пять человек: Заур Дадаев, Анзор и Шадид Губашевы, Тамерлан Эскерханов и Хамзат Бахаев. В зависимости от роли и степени участия они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных п. п. "ж, з" ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Убийство, совершенное организованной группой по найму") и ч. 3 ст. 222 УК РФ ("Незаконные приобретение, передача, хранение, перевозка и ношение огнестрельного оружия и боеприпасов"). Первая из двух статей предусматривает наказание вплоть до пожизненного заключения.
Обвиняемые отрицают свою причастность к убийству.