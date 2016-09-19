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Мосгорсуд не стал рассматривать жалобу на отказ переводить дело Немцова на чеченский язык

Происшествия
19 сентября, 13:26 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 19, сентября. /ТАСС
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МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Мосгорсуд прекратил производство по жалобе фигуранта дела об убийстве политика Бориса Немцова на отказ предоставить переводчика на чеченский язык, передает корреспондент ТАСС из зала суда.

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Таким образом, суд отклонил жалобу защиты обвиняемого Тамерлана Эскерханова.

Сам обвиняемый и его защита в заседании участия не принимали.

Суд мотивировал прекращение производства по жалобе тем, что дело уже рассматривается по существу военным судом.

Борис Немцов был убит в центре Москвы 27 февраля 2015 года. По обвинению в убийстве были арестованы пять человек: Заур Дадаев, Анзор и Шадид Губашевы, Тамерлан Эскерханов и Хамзат Бахаев. В зависимости от роли и степени участия они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных п. п. "ж, з" ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Убийство, совершенное организованной группой по найму") и ч. 3 ст. 222 УК РФ ("Незаконные приобретение, передача, хранение, перевозка и ношение огнестрельного оружия и боеприпасов"). Первая из двух статей предусматривает наказание вплоть до пожизненного заключения.

Обвиняемые отрицают свою причастность к убийству.

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