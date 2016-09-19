Шесть пострадавших в ДТП в Дагестане находятся в тяжелом состоянии

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МАХАЧКАЛА, 19 сентября. /ТАСС/. Шесть пострадавших, в том числе двое детей, при столкновении трех автомобилей в Дагестане находятся в тяжелом состоянии. Об этом ТАСС сообщила представитель пресс-службы министерства здравоохранения республики Залина Муртазалиева.
"В результате ДТП у села Коркмаскала в медучреждения Махачкалы были госпитализированы восемь человек. Шесть из них, в том числе двое детей, находятся в тяжелом состоянии", - сказала Муртазалиева.
По ее словам, трое пострадавших, один из которых подключен к аппарату искусственной вентиляции легких, находятся в Республиканской клинической больнице, двое детей - в Детской республиканской клинической больнице. "Еще двоих пострадавших бригады Дагестанского центра медицины катастроф доставили в другие больницы Махачкалы, один находится на амбулаторном лечении", - отметила собеседница агентства.
В воскресенье вечером на автодороге у села Коркмаскала в Дагестане автомобиль Hyundai столкнулся с машинами "ВАЗ 2112" и "ВАЗ 2109". В результате ДТП погиб водитель автомобиля "ВАЗ 2112" и двое его пассажиров, дети 2010 и 2014 годов рождения.