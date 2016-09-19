Станция "Невский проспект" в Петербурге была закрыта из-за бесхозного предмета

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 19 сентября. /ТАСС/. Станцию метро "Невский проспект" в Петербурге, которая 19 сентября была закрыта для пассажиров, проверяли из-за бесхозного предмета. Об этом ТАСС сообщил представитель ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области.

"Проверка ничего опасного не обнаружила. Станция была закрыта из-за бесхозного предмета", - сказал представитель полиции.

В понедельник днем около 13:00 мск пересадочная станция в центре Петербурга была закрыта для пассажиров.