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Станция "Невский проспект" в Петербурге была закрыта из-за бесхозного предмета

Происшествия
19 сентября, 14:43 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 19, сентября. /ТАСС
Проверка станции никакой опасности не выявила
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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 19 сентября. /ТАСС/. Станцию метро "Невский проспект" в Петербурге, которая 19 сентября была закрыта для пассажиров, проверяли из-за бесхозного предмета. Об этом ТАСС сообщил представитель ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области.

"Проверка ничего опасного не обнаружила. Станция была закрыта из-за бесхозного предмета", - сказал представитель полиции.

В понедельник днем около 13:00 мск пересадочная станция в центре Петербурга была закрыта для пассажиров.

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