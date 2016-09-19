Бывший и. о. главы управления Росаккредитации осужден за махинации с госконтрактами

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МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Ленинский районный суд Ростова-на-Дону приговорил к четырем годам и шести месяцам лишения свободы и штрафу в 1,5 млн рублей бывшего и. о. руководителя управления Росаккредитации по Южному, Северо-Кавказскому и Крымскому федеральным округам Валерия Украинского.
Как сообщили в Генпрокуратуре России, он был признан виновным в махинациях при заключении в 2013-2014 годах двух госконтрактов на автотранспортное обслуживание управления Росаккредитации. По данным следствия, контракты были заключены с аффилированными с чиновником компаниями по заведомо завышенным ценам. "При этом при проведении процедур, связанных с открытыми аукционами в электронной форме, он совершил действия, направленные на ограничение конкуренции. В результате федеральному бюджету был причинен ущерб в сумме более 4,1 млн рублей", - отметили в Генпрокуратуре.
Кроме того, Украинский, по данным следствия, совершил подлог протоколов заседаний закупочной комиссии управления, которые фактически не проводились, но были составлены и опубликованы на официальном сайте госзакупок.
Суд признал его виновным по ч. 1 ст. 285 УК РФ ("Злоупотребление должностными полномочиями"), ч. 2 ст. 292 УК РФ ("Служебный подлог") и ч. 4 ст. 160 УК РФ ("Растрата").
Помимо лишения свободы и штрафа суд также лишил его на три года права занимать должности на госслужбе, связанные с осуществлением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных полномочий.
Уголовное дело расследовало 7-е следственное управление (с дислокацией в Ростове-на-Дону) центрального ГСУ СК РФ. Обвинительное заключение по делу было утверждено заместителем генпрокурора РФ Сергеем Воробьевым.