СМИ: в парковой зоне Барселоны возник сильный пожар

МАДРИД, 19 сентября. /Корр. ТАСС Екатерина Воробьева/. Сильный пожар возник в парковой зоне испанского города Барселона (автономное сообщество Каталония). Об этом сообщила сегодня газета El Periodico.

По предварительной информации, огонь затронул парк Кольсерола, однако жилые районы пока не пострадали. В борьбе со стихией задействованы пять пожарных расчетов каталонской столицы, а также авиация.

Отмечается, что столбы дыма видны из разных концов Барселоны. Причины возгорания пока не уточняются.