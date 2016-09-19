СМИ: в парковой зоне Барселоны возник сильный пожар

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МАДРИД, 19 сентября. /Корр. ТАСС Екатерина Воробьева/. Сильный пожар возник в парковой зоне испанского города Барселона (автономное сообщество Каталония). Об этом сообщила сегодня газета El Periodico.
По предварительной информации, огонь затронул парк Кольсерола, однако жилые районы пока не пострадали. В борьбе со стихией задействованы пять пожарных расчетов каталонской столицы, а также авиация.
Отмечается, что столбы дыма видны из разных концов Барселоны. Причины возгорания пока не уточняются.