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СМИ: в парковой зоне Барселоны возник сильный пожар

Происшествия
19 сентября, 15:12 UTC+3 МАДРИД /Корр. ТАСС, Екатерина Воробьева
Столбы дыма видны из разных концов города, в борьбе с огнем задействованы пять пожарных расчетов и авиация
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МАДРИД, 19 сентября. /Корр. ТАСС Екатерина Воробьева/. Сильный пожар возник в парковой зоне испанского города Барселона (автономное сообщество Каталония). Об этом сообщила сегодня газета El Periodico.

По предварительной информации, огонь затронул парк Кольсерола, однако жилые районы пока не пострадали. В борьбе со стихией задействованы пять пожарных расчетов каталонской столицы, а также авиация.

Отмечается, что столбы дыма видны из разных концов Барселоны. Причины возгорания пока не уточняются.

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