Первоочередные восстановительные работы в Приморье завершат к 15 октября

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Глава МЧС Владимир Пучков доложил президенту РФ Владимиру Путину, что первоочередные восстановительные работы после наводнения в Приморье будут завершены до 15 октября. Об этом он сообщил на встрече главы государства с членами правительства.

"В настоящее время начат этап аварийно-восстановительных работ, - сообщил Пучков. - Планируем первоочередные неотложные аварийно-восстановительные работы в регионе завершить до 15 октября 2016 года".

По его словам, в настоящее время "завершается подготовка комплексного плана". "Работают все федеральные органы исполнительной власти, администрация Приморья с тем, чтобы до сентября 2017 года в полном объеме восстановить жилье, пострадавшие социально значимые объекты и всю инфраструктуру", - добавил он.

По словам министра, в регионе полностью восстановлена система энергоснабжения, в некоторых населенных пунктах она сегодня действует по временной схеме, но созданы дополнительные резервы расходных материалов, усилены аварийно-восстановительные подразделения. Продолжается работа по развитию системы связи. "Пятьдесят населенных пунктов, которые были вне доступа на сегодня обеспечены стабильной связью; мы шаг за шагом восстанавливаем всю инфраструктуру интернета, связи и массовых коммуникаций", - рассказал Пучков.

Кроме того, по его словам, не подлежит восстановлению 254 дома и 18 мостов, более 450 домов требует капитального ремонта. повреждено 18 социально значимых объектов, и более 20 тысяч га сельхозугодий. При этом во всех населенных пунктах сформированы комплексные медицинские бригады, созданы запасы медикаментов, в райбольницах сформирован резерв коек для людей пожилого возраста. По временной схеме восстановлено 55 пострадавших автомобильных мостов и более 200 км транспортных магистралей. На контроле МЧС находятся вопросы, связанные с подготовкой к зиме.