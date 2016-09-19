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Предприниматель в подмосковном Жуковском убит при выходе из дома

Происшествия
19 сентября, 15:56 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 19, сентября. /ТАСС
По данным регионального ГСУ, неизвестный несколько раз выстрелил в мужчину из охотничьего ружья, после чего скрылся
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МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Предприниматель застрелен в подмосковном Жуковском.

Как сообщили ТАСС в Главном следственном управлении СК РФ по Московской области, "сегодня около 7 часов утра в городе Жуковском неизвестный произвел серию выстрелов из охотничьего ружья в местного предпринимателя, после чего скрылся". "От полученных ранений мужчина скончался на месте", - добавили в СК.

Убийство произошло, когда бизнесмен вышел из дома и направлялся к своему автомобилю. "Там его поджидал неизвестный, который произвел не менее пяти выстрелов", - сообщили в ГСУ.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ ("Убийство").

На месте происшествия изъято пять гильз, личные вещи потерпевшего. Устанавливаются возможные мотивы преступления. По данным ТАСС, убитый занимался малым бизнесом.

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