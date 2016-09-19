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Суд отклонил жалобу на приговор нижегородского министра Макарова

Происшествия
19 сентября, 16:35 UTC+3 НИЖНИЙ НОВГОРОД НОВГОРОД 19, сентября. /ТАСС
В апреле 2016 года Советский районный суд Нижнего Новгорода приговорил Макарова к 4,5 годам колонии общего режима за превышение должностных полномочий
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 19 сентября. /ТАСС/. Нижегородский областной суд отклонил апелляцию на приговор экс-министра имущества и земельных ресурсов региона Александра Макарова, осужденного на 4,5 года колонии за превышение должностных полномочий, сообщили в прокуратуре области.

"Сегодня апелляционная инстанция Нижегородского областного суда приговор бывшему министру Александру Макарову оставила без изменения", - сказали в ведомстве.

В апреле этого года Советский районный суд Нижнего Новгорода приговорил Макарова к 4,5 годам колонии общего режима за превышение должностных полномочий (ч. 2 ст. 286 УК РФ). По данным следствия, в 2012 году осужденный, находясь в должности министра государственного имущества и земельных ресурсов Нижегородской области, незаконно предоставил коммерческой организации земельный участок в Нижнем Новгороде площадью более 17 тыс. кв. м под эксплуатацию расположенного на нем здания диспетчерского пункта. Земельный участок находился в областной собственности. Он был продан за 130 тысяч рублей, при том, что, по данным экспертизы, его реальная стоимость составляет более 60 млн рублей.

В ходе суда Макаров вину в содеянном не признал.

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