Член избиркома в Удмуртии обвиняется в присвоении 3,7 млн рублей

ИЖЕВСК, 19 сентября. /ТАСС/. Член участковой избирательной комиссии в Ижевске обвиняется в присвоении 3,7 млн рублей, сообщили в следственном управлении СК России по республике Удмуртия.

"Расследуется уголовное дело в отношении 30-летнего члена участковой избирательной комиссии по Устиновскому району г. Ижевска, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 160 УК РФ (Присвоение чужого имущества, вверенного виновному, в особо крупном размере)", - говорится в сообщении.

По данным следствия, обвиняемый возглавлял управляющую компанию, которая отвечала за содержание и ремонт многоквартирных жилых домов в городе Ижевске. В период с 1 января по 30 июля 2015 года руководитель УК присвоил денежные средства в сумме 3,7 миллионов рублей, полученные от собственников жилых домов, которые предназначались для дальнейшего перечисления в ресурсоснабжающие организации в качестве оплаты за потребленные ресурсы, уточнили в СК.

По ходатайству следователя судом ему избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Также наложен арест на имущество, в том числе, автомобиль и 20 земельных участков.

В настоящее время завершено расследование, дело передано в суд. Как отметили в СК, за совершенное преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет со штрафом в размере до 1 миллиона рублей.