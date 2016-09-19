Заподозренный в сексе с несовершеннолетней томский священник обвиняется еще и в насилии

Агент: Даббур не перейдет в ЦСКА, переговоров между сторонами не будетСпорт 19 сентября, 17:55
Путин назвал победу "Единой России" "авансом со стороны народа"Политика 19 сентября, 17:41
Путин наградил 23 паралимпийцев Почетной грамотой президента РФСпорт 19 сентября, 17:37
Меркель взяла на себя ответственность за очередной провал ХДС, но остается верной себеМеждународная панорама 19 сентября, 17:32
Шойгу: почти 100 тыс. гражданских приняли участие в учениях "Кавказ-2016"Армия и ОПК 19 сентября, 17:31
Александр Овечкин не вышел на раскатку перед матчем с североамериканцамиСпорт 19 сентября, 17:28
Пулково стал одним из самых красивых аэропортов мира по версии The TelegraphТранспорт 19 сентября, 17:26
Постояльцы отеля в Торонто, где живут хоккеисты РФ, были эвакуированыСпорт 19 сентября, 17:20
Путин: Россия будет регулярно проводить открытые соревнования для паралимпийцевСпорт 19 сентября, 17:19
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ТОМСК, 19 сентября. /ТАСС/. Следственные органы обвиняют жителя одного из сел Асиновского района Томской области не только в половых отношениях с несовершеннолетней односельчанкой, но и в насилии над другой девочкой, сообщили в СУ СК РФ по региону. Знакомый с ситуацией источник сообщил ТАСС, что речь идет о священнике.
"По предварительным данным, в период с сентября 2015 по август 2016 года житель одного из сел Асиновского района Томской области неоднократно вступал в половую связь с не достигшей 14-летнего возраста односельчанкой. Помимо этого, в августе 2015 года он совершил насильственные действия сексуального характера в отношении другой несовершеннолетней девочки", - сказали в пресс-службе.
По данным ведомства, обвиняемый задержан, виновным себя он не признал. Следствие ходатайствует об его аресте, в настоящее время обвиняемый находится в изоляторе временного содержания. Расследование уголовного дела продолжается.
Ранее Томская епархия Русской православной церкви (РПЦ) отстранила от служения священника, заподозренного в отношениях с несовершеннолетней в одном из сел Асиновского района Томской области. Представитель епархии сообщал ТАСС, что клирика лишат сана, если эта информация подтвердится. СК не называет обвиняемого, ссылаясь на незаконность распространения сведений о несовершеннолетних потерпевших по уголовным делам.