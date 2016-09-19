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Заподозренный в сексе с несовершеннолетней томский священник обвиняется еще и в насилии

Происшествия
19 сентября, 16:35 UTC+3 ТОМСК ТОМСК 19, сентября. /ТАСС
Обвиняемый задержан, виновным себя он не признал
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ТОМСК, 19 сентября. /ТАСС/. Следственные органы обвиняют жителя одного из сел Асиновского района Томской области не только в половых отношениях с несовершеннолетней односельчанкой, но и в насилии над другой девочкой, сообщили в СУ СК РФ по региону. Знакомый с ситуацией источник сообщил ТАСС, что речь идет о священнике.

"По предварительным данным, в период с сентября 2015 по август 2016 года житель одного из сел Асиновского района Томской области неоднократно вступал в половую связь с не достигшей 14-летнего возраста односельчанкой. Помимо этого, в августе 2015 года он совершил насильственные действия сексуального характера в отношении другой несовершеннолетней девочки", - сказали в пресс-службе.

По данным ведомства, обвиняемый задержан, виновным себя он не признал. Следствие ходатайствует об его аресте, в настоящее время обвиняемый находится в изоляторе временного содержания. Расследование уголовного дела продолжается.

Ранее Томская епархия Русской православной церкви (РПЦ) отстранила от служения священника, заподозренного в отношениях с несовершеннолетней в одном из сел Асиновского района Томской области. Представитель епархии сообщал ТАСС, что клирика лишат сана, если эта информация подтвердится. СК не называет обвиняемого, ссылаясь на незаконность распространения сведений о несовершеннолетних потерпевших по уголовным делам.

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