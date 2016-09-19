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Движение на Сокольнической линии московского метро восстановлено

Происшествия
19 сентября, 17:06 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 19, сентября. /ТАСС
Причиной сбоя стал инцидент с пассажиром на станции "Университет"
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МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Движение поездов на Сокольнической линии столичного метро восстановлено. Об этом сообщает Московский метрополитен на страничке в сети Twitter.

"Сокольническая линия. Движение поездов на южном участке линии восстановлено и входит в график", - отмечается в сообщении.

Ранее там же появилось сообщение о том, что станция "Юго-Западная" закрыта на вход в связи инцидентом с пассажиром на станции "Университет".

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