Движение на Сокольнической линии московского метро восстановлено

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Движение поездов на Сокольнической линии столичного метро восстановлено. Об этом сообщает Московский метрополитен на страничке в сети Twitter.

"Сокольническая линия. Движение поездов на южном участке линии восстановлено и входит в график", - отмечается в сообщении.

Ранее там же появилось сообщение о том, что станция "Юго-Западная" закрыта на вход в связи инцидентом с пассажиром на станции "Университет".