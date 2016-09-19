Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Выборы-2016
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 20.09:
$ 64.92
€ 72.45
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Власти Петербурга уменьшат сумму иска к фигурантам "трубного дела" почти в 20 раз

Происшествия
19 сентября, 17:48 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 19, сентября. /ТАСС
Сумма ущерба, нанесенного шестью обвиняемыми, уменьшилась с 48 млн руб. до 2,6 млн руб.
Материал из 1 страницы
Директор ГКУ "Управление заказчика Санкт-Петербурга" Константин Мосин

Директор ГКУ "Управление заказчика Санкт-Петербурга" Константин Мосин

© Зураб Джавахадзе/ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 19 сентября. /ТАСС/. Сумма ущерба, по так называемому "трубному делу" о хищении средств из бюджета Петербурга при выполнении госконтрактов, уменьшилась с 48 млн руб. до 2,6 млн руб., передает корреспондент ТАСС из Ленинского районного суда.

Читайте также новости по теме:
Борьба с коррупцией
© АГН "Москва"
Суд Сыктывкара заочно арестовал экс-главу "Вымпелкома" Слободина в рамках дела о взятках
ВС Коми оставил под арестом совладельца "Реновы" Ольховика
Песков не комментирует перспективы направления в бюджет денег, изъятых по делу Захарченко

Заседание было отложено до 17 октября для уточнения требований гражданского иска, который ранее в рамках процесса заявило к обвиняемым правительство Петербурга на сумму 48 млн руб.

"По факту совершения двух преступлений получается ущерб около 2,6 млн руб., предлагаю отложить дело, чтобы определиться с суммой предъявленного иска. Иск будет либо уменьшен, либо отозван", - сказал гособвинитель. Судья согласился с его доводами.

На скамье подсудимых директор ГКУ "Управление заказчика Санкт-Петербурга" Константин Мосин, его подчиненные Анатолий Хютти и Леонид Шишов, заместитель гендиректора компании "Петроком" Сергей Жуковский, экс-гендиректор той же компании Алексей Муравьев и собственник компании "Руструбпром" Игорь Селиверстов. Против них выдвинуты обвинения обвинения в мошенничестве и превышении должностных полномочий. На заседании в минувший четверг все фигуранты подтвердили суду, что признают себя виновными в соответствии с выдвинутыми обвинениями и просят рассмотреть дело в особом порядке, без исследования доказательств.

"Трубное дело"

Смотрите также
Олег Тришкин
Источник: с фигуранта уголовного "трубного дела" о хищениях в Петербурге сняты обвинения

О выявлении МВД России масштабных хищений в Санкт-Петербурге стало известно в ноябре 2012 года. Полицейские установили, что коррупционная схема включала поставку и монтаж труб, не соответствующих ГОСТу - бракованных или уже бывших в употреблении. Она осуществлялась через фирмы, подконтрольные участникам организованной группы, с использованием поддельных сертификатов качества заводов-производителей. По такой схеме было проложено 600 км некондиционных труб. По версии следствия, по результатам исполнения государственных контрактов в 2010 году чиновники и бизнесмены-подрядчики похитили более 48 млн руб.

В 2015 году с главного фигуранта "трубного дела", экс-главы Комитета по энергетике и инженерному обеспечению правительства города Олега Тришкина, были сняты обвинения в злоупотреблении должностными полномочиями в связи с непричастностью к совершению преступления.

В настоящее время дело в отношении бывшего владельца компании "Петроком" Андрея Кадкина, выделенное в отдельное производство, также рассматривается судом.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться:
Темы
Борьба с коррупцией Коррупционные скандалы
Страны
Россия
В других СМИ
Реклама
Фото
14
В зоне подтопления в Приморье остаются более 500 жилых домов и 1200 подворий
4
Под завалами обрушившейся стены пятиэтажки в Москве может быть человек
9
Звезды хоккея на гала-матче ВЭФ-2016 собрали 700 тыс. рублей для пострадавших в Приморье
Выборы-2016
Седьмой созыв Госдумы. LIVE
Госдума современной России. Спецпроект ТАСС
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
В подмосковном коттеджном поселке Горки-2 совершено убийство
2
В сквере в центре Москвы обнаружено тело убитой девушки
3
ВС Сирии: действие "режима тишины" сорвано боевиками
4
Рафаэль Надаль значится в очередном списке спортсменов Fancy Bears
5
Александр Кокорин: не ожидал такого резонанса от вечеринки в Монако
6
Лондон подтвердил свое участие в авиаударе международной коалиции по сирийским войскам
7
В США задержан подозреваемый в организации терактов в Нью-Йорке и Нью-Джерси
Темы дня
Реклама