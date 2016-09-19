В Москве пассажир метро погиб, спрыгнув на рельсы перед прибывающим поездом

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МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Пассажир московского метро погиб, спрыгнув на рельсы перед прибывающим поездом на станции "Университет". Об этом ТАСС сообщил руководитель пресс-службы УВД на Московском метрополитене Алексей Мышляев.
"Около 16:00 мск на станции метро "Университет" произошел инцидент с пассажиром. 23-летний гражданин Белоруссии погиб, спрыгнув на рельсы перед приближавшимся составом. Молодой человек получил травмы, не совместимые с жизнью, и скончался на месте", - сказал он.
Полицейские опрашивают очевидцев и свидетелей инцидента с целью восстановления картины произошедшего, запрошены также записи камер видеонаблюдения.
Для извлечения тела погибшего на 20 минут было отключено электроснабжение, движение поездов приостановлено. "В настоящее время движение восстановлено в полном объеме. Информация о произошедшем сообщена в прокуратуру на московском метрополитене", - заключил Мышляев.