В Москве пассажир метро погиб, спрыгнув на рельсы перед прибывающим поездом

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Пассажир московского метро погиб, спрыгнув на рельсы перед прибывающим поездом на станции "Университет". Об этом ТАСС сообщил руководитель пресс-службы УВД на Московском метрополитене Алексей Мышляев.

"Около 16:00 мск на станции метро "Университет" произошел инцидент с пассажиром. 23-летний гражданин Белоруссии погиб, спрыгнув на рельсы перед приближавшимся составом. Молодой человек получил травмы, не совместимые с жизнью, и скончался на месте", - сказал он.

Полицейские опрашивают очевидцев и свидетелей инцидента с целью восстановления картины произошедшего, запрошены также записи камер видеонаблюдения.

Для извлечения тела погибшего на 20 минут было отключено электроснабжение, движение поездов приостановлено. "В настоящее время движение восстановлено в полном объеме. Информация о произошедшем сообщена в прокуратуру на московском метрополитене", - заключил Мышляев.