В Дагестане руководство компании подозревается в невыплате более 9,5 млн руб. зарплаты

МАХАЧКАЛА, 19 сентября. /ТАСС/. Следствие в Дагестане возбудило уголовное дело в отношении руководства компании, задолжавшей своим работникам более 9,5 млн рублей зарплаты. Об этом ТАСС в понедельник сообщил представитель пресс-службы СУ СК РФ по Дагестану.

"Следственными органами по факту невыплаты заработной платы руководством ООО Управляющая компания "ЭКО М" возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 145.1 УК РФ "Полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы", - сказал собеседник.

По версии следствия, с января 2015 года по июнь 2016 года должностные лица управляющей компании не выплатили в полном объеме свыше двух месяцев зарплату работникам. "В ходе следствия будут приняты меры по возмещению ущерба, причиненного потерпевшим. В настоящее время по делу проводятся следственные действия, направленные на установление виновных должностных лиц и привлечению их к уголовной ответственности", - отметил представитель пресс-службы.