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В подмосковном коттеджном поселке Горки-2 совершено убийство

Происшествия
19 сентября, 19:16 дата обновления: 19 сентября, 19:51 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 19, сентября. /ТАСС
Для поиска преступников в Москве и Подмосковье введен специальный план "Перехват"
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© Артем Геодакян/ТАСС

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Полиция ищет неизвестных, которые в поселке Горки-2 Одинцовского района Подмосковья застрелили мужчину и тяжело ранили второго из огнестрельного оружия. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах Московской области.

"Неизвестный из огнестрельного оружия ранил в ресторане в поселке Горки-2 двух человек, один из которых скончался на месте. Преступник с сообщниками скрылись на двух автомобилях", - сказал собеседник агентства.

Для поиска злоумышленников в Москве и Подмосковье введен специальный план "Перехват". В розыск объявлены такси желтого цвета и неустановленная темная иномарка. На месте преступления работает оперативно-следственная группа, личности потерпевших устанавливаются.

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