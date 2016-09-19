В подмосковном коттеджном поселке Горки-2 совершено убийство

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Полиция ищет неизвестных, которые в поселке Горки-2 Одинцовского района Подмосковья застрелили мужчину и тяжело ранили второго из огнестрельного оружия. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах Московской области.

"Неизвестный из огнестрельного оружия ранил в ресторане в поселке Горки-2 двух человек, один из которых скончался на месте. Преступник с сообщниками скрылись на двух автомобилях", - сказал собеседник агентства.

Для поиска злоумышленников в Москве и Подмосковье введен специальный план "Перехват". В розыск объявлены такси желтого цвета и неустановленная темная иномарка. На месте преступления работает оперативно-следственная группа, личности потерпевших устанавливаются.