В Испании при столкновении автобуса с грузовиком пострадали 20 человек

МАДРИД, 19 сентября. /Корр. ТАСС Екатерина Воробьева/. По меньшей мере 20 человек пострадали сегодня в Испании в результате столкновения автобуса с грузовиком. Об этом сообщило агентство Europa Press.

По его информации, ДТП произошло в муниципалитете Адрадас (автономное сообщество Кастилия-и-Леон).