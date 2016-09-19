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В Испании при столкновении автобуса с грузовиком пострадали 20 человек

Происшествия
19 сентября, 20:17 UTC+3 МАДРИД /Корр. ТАСС, Екатерина Воробьева
ДТП произошло в муниципалитете Адрадас
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МАДРИД, 19 сентября. /Корр. ТАСС Екатерина Воробьева/. По меньшей мере 20 человек пострадали сегодня в Испании в результате столкновения автобуса с грузовиком. Об этом сообщило агентство Europa Press.

По его информации, ДТП произошло в муниципалитете Адрадас (автономное сообщество Кастилия-и-Леон).

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