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Руководитель украинской организации "Оплот" Жилин застрелен в Подмосковье

Происшествия
19 сентября, 21:09 дата обновления: 19 сентября, 21:52 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 19, сентября. /ТАСС
Погибший получил широкую известность на Украине в конце 2013-го - начале 2014 года как противник и критик "евромайдана"
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Евгений Жилин

Евгений Жилин

© vesti.ru

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Руководитель украинской общественной организации "Оплот" Евгений Жилин, известный жесткой критикой "евромайдана", застрелен в ресторане в поселке "Горки-2". Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

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В подмосковном коттеджном поселке Горки-2 совершено убийство

"По предварительным данным, убитый - Евгений Жилин, руководитель украинской организации "Оплот", - сказал источник.

В свою очередь в Главном следственном управлении СК по Московской области сообщили, что по факту убийства возбуждено уголовное дело, не уточнив личность убитого. "Вечером в одном из ресторанов Одинцовского района неизвестный произвел выстрелы предположительно из пистолета в двух посетителей, сидящих за одним столом", - сообщили в ГСУ. 

Ресторан, где произошла стрельба, известен, в том числе, тем, что там свои встречи назначал вор в законе Шакро молодой.

После совершенного преступления убийца скрылся. "Один из потерпевших скончался на месте, второй - госпитализирован. В настоящее время проводится осмотр места происшествия. Устанавливаются лица, причастные к убийству", - сообщили в ГСУ.

План "Перехват"

В подмосковном поселке Горки-2 введен план "Перехват", сообщили ТАСС в пресс-службе ГУМВД по Московской области.

"В настоящее время введен план "Перехват, ведется поиск подозреваемого", - сказал собеседник агентства.

Записи с камер наблюдения

Правоохранители изымают записи с камер видеонаблюдения в поселке Горки-2, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.

"В настоящее время на месте преступления изымаются записи с камер видеонаблюдения, а также проводится опрос свидетелей", - сказал собеседник агентства.

Пострадавший в тяжелом состоянии

Мужчина, раненый при нападении на Жилина , доставлен в больницу в крайне тяжелом состоянии. 

"Раненый при нападении на Жилина мужчина доставлен в Одинцовскую больницу в крайне тяжелом состоянии - он получил несколько огнестрельных ранений, и ему проводят срочную операцию. С ним в больницу прибыли сотрудники полиции, которым поставлена задача охранять потерпевшего как одного из основных свидетелей преступления", - сказал источник.

Версии убийства

Следствие изучает все версии убийства руководителя украинской организации "Оплот" Евгения Жилина, известного жёсткой критикой "евромайдана", в ресторане в коттеджном посёлке "Горки-2". Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

"В настоящее время изучаются все возможные версии этого убийства, включая его общественную деятельность. Приоритетной пока нет", - сказал источник.

По его словам, также будет изучаться, чем Жилин занимался в Московском регионе и устанавливаться круг его общения. По предварительной версии, убийство носит заказной характер.

Евгений Жилин - общественный деятель, председатель Харьковской общественной организации "Оплот" и руководитель структур корпорации "Оплот". Получил широкую известность на Украине в конце 2013 года - начале 2014 года как противник и критик "евромайдана". По некоторым данным, после февральских событий в Киеве он вынужден был покинуть страну в связи с угрозой уголовного преследования.

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