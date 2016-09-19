Прокуратура Крыма просит возбудить дело против адвоката Полозова за посты в соцсетях

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Прокуратура Крыма просит возбудить уголовное дело в отношении известного адвоката Николая Полозова. Об этом он сам рассказала ТАСС.

"Сейчас мне позвонили из Главного следственного Управления СК по республике Крым и пригласили для дачи объяснений в рамках доследственной проверки по заявлению прокуратуры", - сказал он.

Полозов пояснил, что в заявлении прокуратура просит возбудить уголовное дело против адвоката за оскорбление им в своих постах в соцсетях гособвинителя по делу Ахтема Чийгоза.

"Якобы на моей странице в Facebook содержится некая характеристика государственного обвинителя по делу Ахтема Чийгоза прокурора Домбровского А.А., предположительно выраженная словами "мелкий, ничтожный", - рассказал адвокат.

Он уточнил, что решение идти ли в СК для дачи объяснений, он примет только после консультации с руководством Адвокатской палаты Москвы. Вместе с тем, Полозов подчеркнул, что расценивает действия прокуратуры Крыма как попытку политического давления на него.

Адвокат Николай Полозов участвовал в качестве защитника в ряде громких судебных процессов, в том числе над участницами "Pussy Riot", а также гражданкой Украины Надеждой Савченко.