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Три человека погибли в результате опрокидывания в кювет "КамАЗа" в Башкирии

Происшествия
19 сентября, 21:46 UTC+3 УФА /Корр. ТАСС, Наиль Шахвалиев
Установить личностьи погибших пока не удалось
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УФА, 19 сентября. /Корр. ТАСС Наиль Шахвалиев/. Три человека погибли в результате опрокидывания в кювет "КамАЗа" в Белорецком районе Башкирии.

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Об этом сообщил ТАСС представитель ГИБДД по республике.

"В 21:00 (19:00 мск) в Белорецком районе произошло опрокидывание автомашины "КамАЗ". Грузовик двигался со стороны деревни Отнурок в сторону города Белорецк. Предварительно, водитель не справился с управлением и допустил опрокидывание машины. Сам водитель и два пассажира погибли на месте происшествия", - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что пока установить личность погибших не удалось, документов при водителе сотрудники ГИБДД пока не нашли. Собеседник также рассказал, что дорога, на которой произошла авария, - районного значения, неосвещенная, на ней небольшой автомобильный трафик.

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