Полицейские парализовали и застрелили афроамериканца в штате Оклахома

НЬЮ-ЙОРК, 20 сентября. /Корр. ТАСС Алексей Качалин/. Новый случай убийства безоружного афроамериканца полицейскими произошел в США. При задержании полицейские сначала обездвижили подозреваемого, а затем убили из табельного оружия. Подробности сообщила в понедельник на пресс-конференции начальник Управления полиции города Талса (штат Оклахома) Чак Джордан.

Он предоставил в распоряжение СМИ запись с полицейского вертолета инцидента, происшедшего 16 сентября. 40-летний Теренс Клатчер возвращался к своей машине, оставленной с работающим мотором на шоссе за городской чертой Талсы. Афроамериканец подчинился приказу поднять руки, но продолжал медленно приближаться к автомобилю. Один полицейский парализовал его с помощью электрошокера, а его коллега применил табельное оружие, выстрелив в неподвижно лежавшего человека и предварительно сообщив по рации, будто "подозреваемый не идет на сотрудничество".

Шеф полиции города заявил, что инцидент несомненно вызывает "глубокое беспокойство" и не останется без наказания. "Я обещаю, что справедливость восторжествует и правосудие свершится", - сказал Джордан. Он освободил четверых полицейских от исполнения служебных обязанностей до завершения внутреннего расследования.

В США в этом году участились случаи эксцессов при задержании чернокожих подозреваемых, результатом стали протесты против произвола органов правопорядка. В июле в США произошло два резонансных случая убийств сотрудников полиции.

7 июля афроамериканец Мика Хавьер Джонсон открыл огонь во время демонстрации в Далласе (штат Техас). В результате были убиты пять полицейских, ранения получили семь их коллег и двое гражданских лиц. 17 июля темнокожий Гэвин Лонг, ранее служивший в Корпусе морской пехоты США, застрелил троих стражей порядка и столько же ранил в городе Батон-Руж (штат Луизиана). В обоих случаях нападавшие были убиты.