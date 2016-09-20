Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Выборы-2016
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 20.09:
$ 64.92
€ 72.45
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Полицейские парализовали и застрелили афроамериканца в штате Оклахома

Происшествия
20 сентября, 3:21 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК /Корр. ТАСС, Алексей Качалин
СМИ получили видеозапись инцидента, из которой следует, что сотрудник полиции выстрелил в неподвижно лежавшего человека
Материал из 1 страницы

НЬЮ-ЙОРК, 20 сентября. /Корр. ТАСС Алексей Качалин/. Новый случай убийства безоружного афроамериканца полицейскими произошел в США. При задержании полицейские сначала обездвижили подозреваемого, а затем убили из табельного оружия. Подробности сообщила в понедельник на пресс-конференции начальник Управления полиции города Талса (штат Оклахома) Чак Джордан.

Он предоставил в распоряжение СМИ запись с полицейского вертолета инцидента, происшедшего 16 сентября. 40-летний Теренс Клатчер возвращался к своей машине, оставленной с работающим мотором на шоссе за городской чертой Талсы. Афроамериканец подчинился приказу поднять руки, но продолжал медленно приближаться к автомобилю. Один полицейский парализовал его с помощью электрошокера, а его коллега применил табельное оружие, выстрелив в неподвижно лежавшего человека и предварительно сообщив по рации, будто "подозреваемый не идет на сотрудничество".

Шеф полиции города заявил, что инцидент несомненно вызывает "глубокое беспокойство" и не останется без наказания. "Я обещаю, что справедливость восторжествует и правосудие свершится", - сказал Джордан. Он освободил четверых полицейских от исполнения служебных обязанностей до завершения внутреннего расследования.

В США в этом году участились случаи эксцессов при задержании чернокожих подозреваемых, результатом стали протесты против произвола органов правопорядка. В июле в США произошло два резонансных случая убийств сотрудников полиции.

7 июля афроамериканец Мика Хавьер Джонсон открыл огонь во время демонстрации в Далласе (штат Техас). В результате были убиты пять полицейских, ранения получили семь их коллег и двое гражданских лиц. 17 июля темнокожий Гэвин Лонг, ранее служивший в Корпусе морской пехоты США, застрелил троих стражей порядка и столько же ранил в городе Батон-Руж (штат Луизиана). В обоих случаях нападавшие были убиты.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться:
Страны
США
В других СМИ
Реклама
Фото
14
В зоне подтопления в Приморье остаются более 500 жилых домов и 1200 подворий
4
Под завалами обрушившейся стены пятиэтажки в Москве может быть человек
9
Звезды хоккея на гала-матче ВЭФ-2016 собрали 700 тыс. рублей для пострадавших в Приморье
Выборы-2016
Седьмой созыв Госдумы. LIVE
Госдума современной России. Спецпроект ТАСС
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Руководитель украинской организации "Оплот" Жилин застрелен в Подмосковье
2
США: обстрел гуманитарного конвоя в Сирии нанес удар по перемирию
3
Рафаэль Надаль значится в очередном списке спортсменов Fancy Bears
4
Чуркин раскрыл детали сделки по Сирии, которые отказались обнародовать США
5
Гуманитарный конвой подвергся обстрелу в Сирии
6
СМИ: КНДР успешно провела испытание нового ракетного двигателя
7
СМИ: в России могут создать Министерство госбезопасности на основе ФСБ
Темы дня
Реклама