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Почти 250 тысяч квартир в Японии остались без света из-за тайфуна

Происшествия
20 сентября, 7:24 UTC+3 ТОКИО /Корр. ТАСС, Василий Головнин
Из-за непогоды отменены уже более 100 авиарейсов, перекрыто движение по ряду железных и автомобильных дорог
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ТОКИО, 20 сентября. /Корр. ТАСС Василий Головнин/. Около 246 тыс. квартир и небольших частных домов временно остались без электроэнергии в префектурах Миядзаки и Кагосима на юго-западном японском острове Хонсю, по которому пронесся мощный тайфун "Малакас" - уже 16-й в этом году на Тихом океане. Перебои вызваны обрывами линий электропередачи шквальными порывами ветра, скорость которых достигает 60 метров в секунду.

Из-за непогоды отменены уже более 100 авиарейсов, перекрыто движение по ряду железных и автомобильных дорог.

На острове Сикоку около 150 тыс. человек получили указания или рекомендации об эвакуации в районах потенциальных наводнений. Поступают сообщения о по меньшей мере четырех людях, получивших легкие ранения.

Ожидается, что к 21 сентября тайфун "Малакас" достигнет района Токио.

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