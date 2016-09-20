Почти 250 тысяч квартир в Японии остались без света из-за тайфуна

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ТОКИО, 20 сентября. /Корр. ТАСС Василий Головнин/. Около 246 тыс. квартир и небольших частных домов временно остались без электроэнергии в префектурах Миядзаки и Кагосима на юго-западном японском острове Хонсю, по которому пронесся мощный тайфун "Малакас" - уже 16-й в этом году на Тихом океане. Перебои вызваны обрывами линий электропередачи шквальными порывами ветра, скорость которых достигает 60 метров в секунду.
Из-за непогоды отменены уже более 100 авиарейсов, перекрыто движение по ряду железных и автомобильных дорог.
На острове Сикоку около 150 тыс. человек получили указания или рекомендации об эвакуации в районах потенциальных наводнений. Поступают сообщения о по меньшей мере четырех людях, получивших легкие ранения.
Ожидается, что к 21 сентября тайфун "Малакас" достигнет района Токио.